В углу огромном сада, на лозах винограда, в гнезде она живёт...определить падеж сущ??ствительных
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В углу огромном сада, на лозах винограда, в гнезде она живёт...определить падеж сущ??ствительных
Ответ(ы):
Гость:
Сада в Т.п. углу П.п лозах П.п.винограда Р.п. в гнезде П.п.
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