На кондитерской фабрике с одного конвейра сошло 954 кг конфет а со второго 456 кг их нужно упоковать в коробки 500г в каждую. Сколько коробок для этого потребуется?

Математика

На кондитерской фабрике с одного конвейра сошло 954 кг конфет а со второго 456 кг их нужно упоковать в коробки 500г в каждую. Сколько коробок для этого потребуется?

Автор: Гость