На кондитерской фабрике с одного конвейра сошло 954 кг конфет а со второго 456 кг их нужно упоковать в коробки 500г в каждую. Сколько коробок для этого потребуется?

Математика
На кондитерской фабрике с одного конвейра сошло 954 кг конфет а со второго 456 кг их нужно упоковать в коробки 500г в каждую. Сколько коробок для этого потребуется?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
954 +456 = 1410 кг конфет всего1410 : 0,5 = 2820 коробок

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