Какие военные новшества появились в македонской армии?
История
Какие военные новшества появились в македонской армии?
Ответ(ы):
Гость:
бактрийская конница — специальный отряд свирепых и искусных наемнкиов.
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