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Учёные установили, что первые люди появились в Африке. К настоящему времени люди расселились по всем материкам, кроме Антарктиды. Поиск новых территорий для заселения связан с перенаселением. Люди переселялись с территории с жарким климатом на территории с более холодным климатом...