Какое проверочное к слову заводи к глади ударение на и и к слову закачались и ещё шумному=)

Русский язык
Какое проверочное к слову заводи к глади ударение на и и к слову закачались и ещё шумному=)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Заводи-заводится; глади-гладкий; закачались-качка.
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