Составь синквейн про слоёв или девочку из рассказа "слон" куприн
Литература
Составь синквейн про слоёв или девочку из рассказа "слон" куприн
Ответ(ы):
Гость:
Слон большой и добрый любить умеет и хронить Слон жизнь спасти вам может Слон
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