Булочка стоит 6 руб. Сколько стоит 3 таких булочек
Математика
Булочка стоит 6 руб. Сколько стоит 3 таких булочек
Ответ(ы):
Гость:
6 х 3 = 18 рублейили 6 + 6 +6 =18 рублейответ : 18 рублей
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