Глагол 1 спряжение начальная форма прошедшего времени единственного числа среднего рода
Русский язык
Глагол 1 спряжение начальная форма прошедшего времени единственного числа среднего рода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пошло - нач .форма- пойти.
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