Глагол в неопределенной форме от слова черный

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Глагол в неопределенной форме от слова черный
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Автор: Гость
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Гость:
Чернеет, чернел ну вообщем я так думаю                             
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