Глаголы 2 го лица в настоящем времени к словам подобрать подбирать забрать забира??ь

Русский язык
Глаголы 2 го лица в настоящем времени к словам подобрать подбирать забрать забира??ь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подбирать - подберёшь забирать - заберёшь От глаголов  подобрать и забрать 2 лицо не образуется, так как глаголы совершенного вида
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