ОЧЕНЬ СРОЧНООООО!!!!!КРАТКОЕ СОЧИНЕНИЕ Нужно стремиться к тому чтобы каждый видел и знал больше, чем видел и знал его отец и дед.
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ОЧЕНЬ СРОЧНООООО!!!!!КРАТКОЕ СОЧИНЕНИЕ Нужно стремиться к тому чтобы каждый видел и знал больше, чем видел и знал его отец и дед.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ХХмм.... Сссллоожжнноо!!!
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