Помогите составить предложения с словочетаниями: весеннею порой, утреннею прохладой , узкою тропинкой, искреннею просьбой.

Русский язык
Помогите составить предложения с словочетаниями: весеннею порой, утреннею прохладой , узкою тропинкой, искреннею просьбой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весеннею порой я вышел прогуляться по лесу. Узкою тропинкой вела дорога к мосту. Искреннею просьбой молю тебя о помощи. Утреннею прохладой,веет ветерок
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