Французский язык

Mets dans le bon ordre poer retrouver le dialogue *** tu as l'air bizzare aujord'hui. qu'est-ce que tu as? *** raconte! ***J'ai vu un animal bizarre. *** Des chauves-souris vertes. j'ai eu tres peur! ***Ah? quel animal ? tu as wu peur! ***J'ai fait un mauvais reve. *** des chauves-souris vertesamp; mais ce n'est pas un reve? c'est un cachemar !

