Склади текст-опис про горобця або про зозулю

Гость: Гость:

Горобець-гарненька,маленька пташка.він має білі щічки.Сіру голівку,сірі грудки.Крильяця у нього коричневі з чорним.Він має товстенький дзьобик яким їсть соняшникове насіння,крихти хліба,та так дальше. як варто з"явитися весняному сонечку,як веселі горобці займають дахи,дерева в парках,на бульварах і починають цвірінькати.Горобці завжди тримаються разом.І тому їм легко шукати їсти але ділити її не завжди гарно вдається. Я дуже люблю горобчиків і стараюсь допомагати їм!