Склади текст-опис про горобця або про зозулю

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Склади текст-опис про горобця або про зозулю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горобець-гарненька,маленька пташка.він має білі щічки.Сіру голівку,сірі грудки.Крильяця у нього коричневі з чорним.Він має товстенький дзьобик яким їсть соняшникове насіння,крихти хліба,та так дальше. як варто з"явитися весняному сонечку,як веселі горобці займають дахи,дерева в парках,на бульварах і починають цвірінькати.Горобці завжди тримаються разом.І тому їм легко шукати їсти але ділити її не завжди гарно вдається. Я дуже люблю горобчиків і стараюсь допомагати їм! 

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