Sinx - 2cosx=2 Помогите решить пожалуйста

Алгебра
Sinx - 2cosx=2 Помогите решить пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sinx - 2cosx=2 a Sinx +b cosx=c разделим обе части ур-я на  √(a²+b²) (Sinx)/√5 - 2√5cosx=2/√5 1/√5=cosα,  2/√5 = sinα  в силу того, что (1/√5)²+(2/√5)²=1 как и   cos²α+sin²α=1 (вводим вспомогательный угол). тогда (Sinx)cosα - sinαcosx=2/√5 Sin(x-α)=2/√5   тогда x= α+(-1)↑n (arcsin(2/√5))+ πn, α=arctg(2),   т.к.  tg( α)=sinα/cosα,    tg(α)=(2/√5) : (1/√5)=2 ответ.: x= arctg(2) +(-1)↑n (arcsin(2/√5))+ πn.
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