Sinx - 2cosx=2 Помогите решить пожалуйста

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Sinx - 2cosx=2 a Sinx +b cosx=c разделим обе части ур-я на √(a²+b²) (Sinx)/√5 - 2√5cosx=2/√5 1/√5=cosα, 2/√5 = sinα в силу того, что (1/√5)²+(2/√5)²=1 как и cos²α+sin²α=1 (вводим вспомогательный угол). тогда (Sinx)cosα - sinαcosx=2/√5 Sin(x-α)=2/√5 тогда x= α+(-1)↑n (arcsin(2/√5))+ πn, α=arctg(2), т.к. tg( α)=sinα/cosα, tg(α)=(2/√5) : (1/√5)=2 ответ.: x= arctg(2) +(-1)↑n (arcsin(2/√5))+ πn.