32÷0,128 желательно с росписью

Математика
32÷0,128 желательно с росписью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно так. 32 ÷ 0, 128 = 250 0, 128 = 32 ÷ = 32 · = = 250 Однако, ответ предложенный в комментарияях гораздо легче. А это для тех, кто хорошо знает обыкновенные дроби и плохо разбирается в десятичных.
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