Впиши в рамки Сколько лет назад произошли эти события появление древнейших людей приручение животных и освоение земледелия

Окружающий мир

Впиши в рамки Сколько лет назад произошли эти события появление древнейших людей приручение животных и освоение земледелия

Автор: Гость