Впиши в рамки Сколько лет назад произошли эти события появление древнейших людей приручение животных и освоение земледелия
Окружающий мир
Впиши в рамки Сколько лет назад произошли эти события появление древнейших людей приручение животных и освоение земледелия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семь тысяч пятьсот сорок шесть лет назад.
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