Помогите решить задачу с помощью уравнения.Предполагалось выпустить некоторое к??личество изделий за 10 дней.Но оказалось что надо выпустить на 70 изделий больше.Поэтому ежедневно выпускалось на 3 изделия больше чем предполага...

Алгебра

Помогите решить задачу с помощью уравнения.Предполагалось выпустить некоторое к??личество изделий за 10 дней.Но оказалось что надо выпустить на 70 изделий больше.Поэтому ежедневно выпускалось на 3 изделия больше чем предполагалось, работа продлилась на 2 дня.Сколько изделий в день предполагалось выпустить первоначально.

Автор: Гость