Помогите решить задачу с помощью уравнения.Предполагалось выпустить некоторое к??личество изделий за 10 дней.Но оказалось что надо выпустить на 70 изделий больше.Поэтому ежедневно выпускалось на 3 изделия больше чем предполага...
Алгебра
Помогите решить задачу с помощью уравнения.Предполагалось выпустить некоторое к??личество изделий за 10 дней.Но оказалось что надо выпустить на 70 изделий больше.Поэтому ежедневно выпускалось на 3 изделия больше чем предполагалось, работа продлилась на 2 дня.Сколько изделий в день предполагалось выпустить первоначально.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x это сколько изделий в день предполагалось выпустить первоначально
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Калькулятор умеет прибавлять к числу его последнюю цифру, а больше ничего не умее??. Сколько существует двузначных чисел, из которых за несколько т...
Технология
В школе по технологии нужно сделать проект. Я вяжу пинетки. Нужно придумать рекламу (маленький стишок или ещё что нибудь). Помогите!!!
История
Среди приведённых лиц укажите современников: а) Воевода Дмитрий Боброк; б) воевода Евпатий Коловрат; в) князь Ярослав Всеволодович; г) литовский кн...