В школе по технологии нужно сделать проект. Я вяжу пинетки. Нужно придумать рекламу (маленький стишок или ещё что нибудь). Помогите!!!

Гость: Гость:

Здравствуйте, милые, детки Подарю я вам пинетки. Они очень удобные, красивые. Вам по жизни точно уж незаменимые. Будите ходить в них, спать, С родителями в игры играть. Не стесняйтесь, подходите И пинеточки берите. Как-то так)) P.S. сочинила сама)