В школе по технологии нужно сделать проект. Я вяжу пинетки. Нужно придумать рекламу (маленький стишок или ещё что нибудь). Помогите!!!
Технология
В школе по технологии нужно сделать проект. Я вяжу пинетки. Нужно придумать рекламу (маленький стишок или ещё что нибудь). Помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте, милые, детки Подарю я вам пинетки. Они очень удобные, красивые. Вам по жизни точно уж незаменимые. Будите ходить в них, спать, С родителями в игры играть. Не стесняйтесь, подходите И пинеточки берите. Как-то так)) P.S. сочинила сама)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Среди приведённых лиц укажите современников: а) Воевода Дмитрий Боброк; б) воевода Евпатий Коловрат; в) князь Ярослав Всеволодович; г) литовский кн...
Биология
Определите, кто из растений дружит с азотфиксирующими микроорганизмами: гледичия обыкновенная пшеница донник мятлик луговой клевер рожь акация бела...
Химия
Помогите люди добрые с химией)) Запишите формулы органических веществ по названию для 1) 2,2,3-триметилгексан 2) 2-метил-4 этилгексанол-2. 3) 2-мет...
География
Математика