Решите эти 2 задания, полностью, как можно быстрее, пожалуйста, тема: Понятие произ??одной
Математика
Решите эти 2 задания, полностью, как можно быстрее, пожалуйста, тема: Понятие произ??одной
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Гость:
4.20 = 12 x-6 x-2если подставить 0 то получится2
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