Решите эти 2 задания, полностью, как можно быстрее, пожалуйста, тема: Понятие произ??одной

Математика
Решите эти 2 задания, полностью, как можно быстрее, пожалуйста, тема: Понятие произ??одной
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.20 = 12 x-6 x-2если подставить 0 то получится2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Что значит вывод формул? у меня по геометрии в билете может попасться вывод формул. Это просто сказать формулу или показать откуда она взялась? П...
Ответить
Алгебра
Разложить на множители c^2-d^2+6c+9 Расписать действия
Ответить
Биология
Наличие или отсутствие пыльцы и освоения у папоротник, голосеменных растений, цветковых растениях
Ответить
Музыка
Помогите пожалуйста) 11. Какой бальный танец вошел в симфонию №1 П. Чайковского? -??енуэт -Лезгинка -Марш -Вальс 12. Симфоническое прои...
Ответить
Геометрия
Sin30 sin90 sin40 sin45
Ответить