Наличие или отсутствие пыльцы и освоения у папоротник, голосеменных растений, цветковых растениях
Биология
Наличие или отсутствие пыльцы и освоения у папоротник, голосеменных растений, цветковых растениях
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Гость:
Наличие пыльцы у голосеменных и цветковых. У папоротников отсутствует пыльца.
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