До іншомовних слів добрати з довідки синоніми - українські слова. Лексикон, лінгвіст, процент, аргументи, контроль, адвокат, лайнер, пілот, імітація, лаконічний. ДОВІДКА: Відсоток, словник, доказ, мовознавець, перевірка, літ...

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До іншомовних слів добрати з довідки синоніми - українські слова. Лексикон, лінгвіст, процент, аргументи, контроль, адвокат, лайнер, пілот, імітація, лаконічний. ДОВІДКА: Відсоток, словник, доказ, мовознавець, перевірка, літак, стислість, льотчик, захисник, наслідування.
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Лінгвіст-мовознавець процент-відсоток аргумент-доказ лаконічний-стислість імітація-наслідування лайнер-літак пілот-льотчик лексикон-словник контроль-перевірка адвокат-захисник
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