У Оли была лента. Она разрезала ее в 5 местах. Потом Оля взяла последний кусочек ленты и разрезала его в 2 местах. Сколько всего кусочков ленты получилось у Оли?

Математика

У Оли была лента. Она разрезала ее в 5 местах. Потом Оля взяла последний кусочек ленты и разрезала его в 2 местах. Сколько всего кусочков ленты получилось у Оли?

Автор: Гость