У Оли была лента. Она разрезала ее в 5 местах. Потом Оля взяла последний кусочек ленты и разрезала его в 2 местах. Сколько всего кусочков ленты получилось у Оли?
Математика
У Оли была лента. Она разрезала ее в 5 местах. Потом Оля взяла последний кусочек ленты и разрезала его в 2 местах. Сколько всего кусочков ленты получилось у Оли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала 5, а потом 1 из 5 и на 2. Вероятно : 6
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