Твір на тему Роль дощу навесні
Українська мова
Твір на тему Роль дощу навесні
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На початку весни зелену природу напуває талий сніг. Згодом він зникає, а із землі тягнуться до неба молоді паростки. Сонце піднімається високо над горизонтом. Його проміння тепліше зігріває усе навколо. Випаровує останні краплі води. Посуха сушить рослини, не дає їм рости. І тоді потрібен життєдайний дощ. Він розчинить мінеральні солі. Рослини вберуть поживу, буятимуть силою та цвітом. Навесні дощ потрібен для росту та життя рослин.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Литература
Как понять последнюю фразу в сказе "Медной горы хозяйка":"Вот она, значит, какая, Ме??ной горы Хозяйка!" Какая же она? СРОЧНО!!! За ранее спасибо...
Геометрия