Найдите все значения п, при которых неравенство х^2+пх-п ≤ 0 не имеет решений.
Математика
Найдите все значения п, при которых неравенство х^2+пх-п ≤ 0 не имеет решений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решения нет при отсутствии дискриминанта D = п² + 4п < 0 п(п+4)<0 -4 < п < 0
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