Составь уравнение с неизвестным слагаемым,корнем которого является число 25.
Математика
Составь уравнение с неизвестным слагаемым,корнем которого является число 25.
Ответ(ы) на вопрос:
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₩×25=75 неизвестное число умножить на 25 равно 75
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