Постройте систему координат с единичным отрезком на каждой оси, равным 1 см, затем постройте указанные треугольники и найдите их площади: ABC с вершинами А(-2; 2) В(7; 6) С(3; 2) Помогите!!
Математика
Постройте систему координат с единичным отрезком на каждой оси, равным 1 см, затем постройте указанные треугольники и найдите их площади: ABC с вершинами А(-2; 2) В(7; 6) С(3; 2) Помогите!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длины сторон треугольника: мн =√((-2-1)² +(-3-3)²)=3√(10) мк = √((-2-2)²+(-3-9)²)=√(160)=4√(10) нк =√((-2-1)²+(9-3)²)=√(45)=3√5 Полупериметр: p=(7√10 +3√5)/2 Площадь треугольника по формуле Герона: p-mн= (√10 +3√5)/2 р-мк=(3√5 -√10)/2 р-нк= (7√10-3√5)/2 S=√( p*(р-мн)*(р-мк)*(р-нк)) всё под корнем S² =(49*10-9*5)*(9*5-10)/16 =15575/16 S= 124,76/4=31,19 (проверьте сами вычисления) Фууух. Наконец. Надеюсь помог
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