Постройте систему координат с единичным отрезком на каждой оси, равным 1 см, затем постройте указанные треугольники и найдите их площади: ABC с вершинами А(-2; 2) В(7; 6) С(3; 2) Помогите!!

Математика

Постройте систему координат с единичным отрезком на каждой оси, равным 1 см, затем постройте указанные треугольники и найдите их площади: ABC с вершинами А(-2; 2) В(7; 6) С(3; 2) Помогите!!

Автор: Гость