Расстояние между посёлками 40 км в противоположные направление отправились два пешеходных скорость одного 5 км/ч и 6 км /ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа

Математика

Расстояние между посёлками 40 км в противоположные направление отправились два пешеходных скорость одного 5 км/ч и 6 км /ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа

Автор: Гость