Расстояние между посёлками 40 км в противоположные направление отправились два пешеходных скорость одного 5 км/ч и 6 км /ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа

Математика
Расстояние между посёлками 40 км в противоположные направление отправились два пешеходных скорость одного 5 км/ч и 6 км /ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+6=11 км/ч скорость удаления 11×3=33 км путь за 3 ч 33+40=73 км расстояние через 3 ч ответ: 73 км
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