Теплоход прошол 58 км\год.со скоростю 29 км\год.сколько км.за это время пройде скоростной катер эсли рухатыметься со скоростю 42 км\год. помогите.извените за руский может не совсем понятно.
Математика
Теплоход прошол 58 км\год.со скоростю 29 км\год.сколько км.за это время пройде скоростной катер эсли рухатыметься со скоростю 42 км\год. помогите.извените за руский может не совсем понятно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)58/29=2ч-время 2)42х2=84км-пройдет катер
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