Надпиши, где возможно, лицо глагола Пишу, читаешь, красим, смотрите, смотрит, нена??ижу, заливает, кусали, наскочил, очищаем, пригреваешь, влетаете, сопротивляешься, закопало, набросил

Гость: Гость:

1 л- Я, мы. 2 л- Ты, Вы 3 л- Он, она, оно, они. Пишу - 1 лицо Читаешь 2 л Красим 1 л Смотрите 2 л Смотрит 3 л Ненавижу 1 л Заливает 3 л Кусали 3 л Очищаем 1 л Пригреваешь 2 л Влетаете 2 л Сопротивляешься 2 Закопало 3 л Набросил - нельзя Начкочил - нельзя