Надпиши, где возможно, лицо глагола Пишу, читаешь, красим, смотрите, смотрит, нена??ижу, заливает, кусали, наскочил, очищаем, пригреваешь, влетаете, сопротивляешься, закопало, набросил
Русский язык
Надпиши, где возможно, лицо глагола Пишу, читаешь, красим, смотрите, смотрит, нена??ижу, заливает, кусали, наскочил, очищаем, пригреваешь, влетаете, сопротивляешься, закопало, набросил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 л- Я, мы. 2 л- Ты, Вы 3 л- Он, она, оно, они. Пишу - 1 лицо Читаешь 2 л Красим 1 л Смотрите 2 л Смотрит 3 л Ненавижу 1 л Заливает 3 л Кусали 3 л Очищаем 1 л Пригреваешь 2 л Влетаете 2 л Сопротивляешься 2 Закопало 3 л Набросил - нельзя Начкочил - нельзя
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Русский язык
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