Полный электролиз: расплава BaS ; расплава CaBr .
Химия
Полный электролиз: расплава BaS ; расплава CaBr .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Графитовые электроды Ba(+2)S(-2) катод(-) анод(+) Ba(+2)+2e-->Ba S(-2)-2e-->S Ca(+2)Br2(-) катод(-) анод(+) Ca(+2)+2e-->Ca Br2(-)-e-->Br2
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