Полный электролиз: расплава BaS ; расплава CaBr .

Химия
Полный электролиз: расплава BaS ; расплава CaBr .
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Гость:
Графитовые электроды Ba(+2)S(-2)      катод(-)                   анод(+)   Ba(+2)+2e-->Ba         S(-2)-2e-->S Ca(+2)Br2(-)      катод(-)                    анод(+)  Ca(+2)+2e-->Ca            Br2(-)-e-->Br2
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