Расскажите что -нибудь о приморнице морской и болотоцветнике щитолистном. (Приморница морская, болотоцветник щитолистный)

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Название «Желтые водные снежинки» дали этому растению в Америке. В нашей стране оно известно по своему видовому названию – Болотноцветник щитолистный (Nymphoides peltata) или нимфейник. Это корневищное растение, образующее целые заросли в стоячих и медленнотекущих водоемах. Длинные тонкие стебли несут некрупные очередные, кожистые, округлые листья со слегка волнистым краем, плавающие на поверхности воды. Из пазух листьев, начиная с июля и до конца лета, выходят цветоносы, несущие над водой одиночные цветки с пятичленным сростнолепестным венчиком желтого цвета. Края лепестков сосборены и имеют негустую бахрому, завернутую внутрь цветка. Угадывается некоторое сходство со строением цветков огурца, с которым, конечно, это растение родства не имеет, а относится к семейству Вахтовые(Menyanthaceae). Каждый отдельный цветок живет недолго, всего один день, но их образуется великое множество, действительно превращая плавающий ковер в россыпь «желтых снежинок». Цветущий болотноцветник представляет собой завораживающее зрелище, особенно если его наблюдаешь при легком колыхании воды, когда цветки, приподнятые над листьями на несколько сантиметров, подпрыгивают на волнах. Это растение распространено по всей России, за исключением Дальнего Востока. На фото – популяция в районе озера Полоновка системы Селигера, произрастающая на глубине около 1 м в слегка проточной воде. Однако болотноцветник не всегда бывает глубоководным, а может выходить на заболоченный берег и вести себя как водно-болотное растение, что нашло отражение в его названии. Поэтому глубина посадки в садовом водоеме может составлять от 5 до 100 см. Как представитель родной флоры, это растение не имеет проблем с зимовкой, выдерживает промораживание в грунте. Особенно уместен он в больших солнечных водоемах природного стиля, позволяющих дать волю разрастаться вширь и обильно цвести, чтобы в полной мере насладиться его красотой и нежным миндальным ароматом цветков, привлекающим опылителей - пчел и бабочек. В небольшом водоеме активный рост ползучих корневищ требует ограничения, так как один экземпляр способен покрыть около 60 см поверхности воды. Кстати, избавляясь от лишней вегетативной массы, можете попробовать ее на вкус. Листья, стебли и цветочные почки съедобны и используются в некоторых странах как зелень. Во всех частях растения содержится рутин – флавоноид, обладающий Р-витаминной активностью. Рутин является антиоксидантом, укрепляет стенки капилляров и регулирует их проницаемость, чем объясняется активность свежих листьев болотноцветника как мочегонного, жаропонижающего и кожного средства, действующего при ожогах, ушибах, язвах и опухолях. На территории России известен еще один вид – болотноцветник корейский (Nymphoideskoreana) с крайне ограниченным ареалом распространения в акватории озера Ханка и потому не встречающимся в культуре. За пределами нашей страны он произрастает в Китае, Корее, Японии. Отличается от болотноцветника щитолистного более мелкими листьями и цветками белого цвета с желтой серединкой. В отличие от болотноцветника щитолистного, он способен образовывать придаточные корни в узлах. На этот род растений обратили внимание и аквариумисты, которые характеризуют болотноцветники как капризные растения, чувствительные к перепадам температур. Опыт их выращивания в аквариуме в нашей стране ограничен кругом увлеченных коллекционеров, но в мире он богаче. Не столько по отношению к болотноцветнику щитолистному, сколько к его тропическим родственникам. Учитывая, что число владельцев больших аквариумов и зимних садов с водоемами в нашей стране множится, расскажем коротко о других «водных снежинках», подчеркнув, что помимо болотноцветника щитолистного, в открытом водоеме никто из них зимовку не выдержит, а для водоема зимнего сада подойдут лишь тропические виды, не имеющие периода покоя.