Интересные вопросы к теме "знаток русского языка"
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Интересные вопросы к теме "знаток русского языка"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Пилу точат, чтобы стала острее, человека учат, чтобы стал умнее.Умнее (морфологический разбор)2. От того, кто не мил, и подарок постыл.От того (морфологический разбор).Сделать под цифрой 1. и 2. подробно
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