Интересные вопросы к теме "знаток русского языка"

Гость: Гость:

1. Пилу точат, чтобы стала острее, человека учат, чтобы стал умнее.Умнее (морфологический разбор)2. От того, кто не мил, и подарок постыл.От того (морфологический разбор).Сделать под цифрой 1. и 2. подробно