Интересные вопросы к теме "знаток русского языка"

Литература
Интересные вопросы к теме "знаток русского языка"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Пилу точат, чтобы стала острее, человека учат, чтобы стал умнее.Умнее (морфологический разбор)2. От того, кто не мил, и подарок постыл.От того (морфологический разбор).Сделать под цифрой 1. и 2. подробно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевод текста.. пожалуйста..... только не с интернета THE PATIENTS NEED YOU HELP p.40 The whole life of a nurse is devoted to people. She is ...
Ответить
Математика
4 1/3 : (2×)= 1,3:3
Ответить
Математика
Капитан МО купил несколько попугаев.по дороге на корабль половина попугаев разле??елась.половину оставшихся он подарил приятелю.затем,пока он шёл н...
Ответить
Математика
Коля выбирает случайное трёхзначное число. Найдите вероятность того, что оно делится на 100.
Ответить
Литература
Что это за восточные сладости , помогите пожалуйста!!
Ответить