Коля выбирает случайное трёхзначное число. Найдите вероятность того, что оно делится на 100.

Математика
Коля выбирает случайное трёхзначное число. Найдите вероятность того, что оно делится на 100.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трехзначных чисел от 100 до 999 ровно 900. Из них чисел делящихся на сто только 9 (100, 200 .. 900). Искомая вероятность p=9/900=1/100=0,01,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что это за восточные сладости , помогите пожалуйста!!
Ответить
Физика
Дирижабль массой 0,9 т находится на высоте 39 м. На какую высоту ему надо подняться, чтобы его потенциальная энергия возросла на 245 кДж? Прин...
Ответить
Физика
Помогите решить задачу
Ответить
Окружающий мир
Как связан растительный мир с формами поверхности и погодой в природной зоне
Ответить
История
В каком году умер Иван Грозный?
Ответить