Коля выбирает случайное трёхзначное число. Найдите вероятность того, что оно делится на 100.
Математика
Коля выбирает случайное трёхзначное число. Найдите вероятность того, что оно делится на 100.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трехзначных чисел от 100 до 999 ровно 900. Из них чисел делящихся на сто только 9 (100, 200 .. 900). Искомая вероятность p=9/900=1/100=0,01,
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