Как связан растительный мир с формами поверхности и погодой в природной зоне

Окружающий мир
Как связан растительный мир с формами поверхности и погодой в природной зоне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От растительности зависит влажность,чистота воздуха. Чем больше растительности (и меньше людей),тем воздух чище. Нет угрозы кислотных дождей,достаточно кислорода.
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