Два пешехода одновременно вышли навстречу друг другу из двух посёлков и встретил??сь через 3 часа. Определи расстояние между посёлками, если один пешеход двигался со скоростью 5 км/ч, а другой - 6 км/ч?

Физика
Два пешехода одновременно вышли навстречу друг другу из двух посёлков и встретил??сь через 3 часа. Определи расстояние между посёлками, если один пешеход двигался со скоростью 5 км/ч, а другой - 6 км/ч?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.........5*3+6*3=33км
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