У Светы 8 орехов что в раза меньше чем у Милы. Сколько орехов у девочек?

Математика
У Светы 8 орехов что в раза меньше чем у Милы. Сколько орехов у девочек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У милы 16 орехов а у светы 8
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