Как привести 5arccos(cos(pi/10)) к ответу pi/2 корректно?

Алгебра
Как привести 5arccos(cos(pi/10)) к ответу pi/2 корректно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Arccos(cosx) = x, cos(arccosx)=x arccos(cos(pí/10) = pí/10 5.arccos(cos(pí/10)= 5. pí/10 = pí/2
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