Перевидите Пожалуйста. Срочно!!! Второй текст. Пожалуйста!!!!
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Перевидите Пожалуйста. Срочно!!! Второй текст. Пожалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Празднование дня рождения очень своеобразно в Китае. Мы едим очень длинную лапшу, которая означает, что мы проживем очень долгую жизнь. Я ем ее в супе и пытаюсь не резать - это к несчастью! Мы так же едим красные яйца. Красный - это особенный цвет в Китае. Он всегда означает что-то веселое и приносит удачу. Мы украшаем дома красной бумагой и вся семья приезжает на празднование. Мы так же получаем деньги в красных пакетах. Это весело. Ли
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