Ребята, даю много баллов, ибо задача важная. Не сдам - будут проблемы. Помогайте, зн??токи! Буду благодарна. Сторона основания правильной треугольной призмы в 2 раза меньше стороны основания правильной треугольной пирамиды. На...
Геометрия
Ребята, даю много баллов, ибо задача важная. Не сдам - будут проблемы. Помогайте, зн??токи! Буду благодарна. Сторона основания правильной треугольной призмы в 2 раза меньше стороны основания правильной треугольной пирамиды. Найдите отношение высоты призмы к высоте пирамиды, если их объёмы равны.
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