Ребята, даю много баллов, ибо задача важная. Не сдам - будут проблемы. Помогайте, зн??токи! Буду благодарна. Сторона основания правильной треугольной призмы в 2 раза меньше стороны основания правильной треугольной пирамиды. На...

Геометрия

Ребята, даю много баллов, ибо задача важная. Не сдам - будут проблемы. Помогайте, зн??токи! Буду благодарна. Сторона основания правильной треугольной призмы в 2 раза меньше стороны основания правильной треугольной пирамиды. Найдите отношение высоты призмы к высоте пирамиды, если их объёмы равны.

Автор: Гость