Юла, ива, лягушка,ученик, щавель,змея ,гвоздика, пою, облако, язык, карандаш,эхо . Найти слова, которые нельзя перенести с одной строки на другую. Спиши их. Объясни, как разделить для переноса другие слова .
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Юла, ива, лягушка,ученик, щавель,змея ,гвоздика, пою, облако, язык, карандаш,эхо . Найти слова, которые нельзя перенести с одной строки на другую. Спиши их. Объясни, как разделить для переноса другие слова .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юла,ива,змея,пою,язык,эхо-нельзя перенести.Ля-гуш-ка,ща-вель,гвоз-ди-ка,об-ла-ко,ка-ран-даш переносятся
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