Юла, ива, лягушка,ученик, щавель,змея ,гвоздика, пою, облако, язык, карандаш,эхо . Найти слова, которые нельзя перенести с одной строки на другую. Спиши их. Объясни, как разделить для переноса другие слова .

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Юла, ива, лягушка,ученик, щавель,змея ,гвоздика, пою, облако, язык, карандаш,эхо . Найти слова, которые нельзя перенести с одной строки на другую. Спиши их. Объясни, как разделить для переноса другие слова .

Автор: Гость