Мощность алфавита 128 символов найдите информационный вес одного символа
Информатика
Мощность алфавита 128 символов найдите информационный вес одного символа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула Хартли: I = log₂N Отсюда: 128 = 2^7 Ответ: N = 7 бит (вес одного символа).
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