Моё любимое место-это моя квартира и моя спальня.Я делюсь ею с моим братом.Мы имеем телевизор,видео,компьютер с интернетом в нашем номере.Я не играю много на нем в игры,но я пишу рассказы на нём.Наш номер не очень опрятен,потом...
Английский язык
Моё любимое место-это моя квартира и моя спальня.Я делюсь ею с моим братом.Мы имеем телевизор,видео,компьютер с интернетом в нашем номере.Я не играю много на нем в игры,но я пишу рассказы на нём.Наш номер не очень опрятен,потому что мы ненавидим уборку.Но нашим родителям не нравится,когда наш номер не чистый.И теперь мой брат убрал свой стол.Я тоже это делаю. Поставить над каждоми предложением время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Везде настоящее время
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Соедини стрелками причины и следствия событий в истории России. Поясни своё решение. Революция 1917 года, отмена крепостного права, развитие промыш...
Физика
Какую работу совершает газ в процессе, если ему передано 400 кДж теплоты, и его внут??енняя энергия увеличилась на 300 кДж?