Моё любимое место-это моя квартира и моя спальня.Я делюсь ею с моим братом.Мы имеем телевизор,видео,компьютер с интернетом в нашем номере.Я не играю много на нем в игры,но я пишу рассказы на нём.Наш номер не очень опрятен,потом...

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Моё любимое место-это моя квартира и моя спальня.Я делюсь ею с моим братом.Мы имеем телевизор,видео,компьютер с интернетом в нашем номере.Я не играю много на нем в игры,но я пишу рассказы на нём.Наш номер не очень опрятен,потому что мы ненавидим уборку.Но нашим родителям не нравится,когда наш номер не чистый.И теперь мой брат убрал свой стол.Я тоже это делаю. Поставить над каждоми предложением время

Автор: Гость