Какую работу совершает газ в процессе, если ему передано 400 кДж теплоты, и его внут??енняя энергия увеличилась на 300 кДж?

Физика

Какую работу совершает газ в процессе, если ему передано 400 кДж теплоты, и его внут??енняя энергия увеличилась на 300 кДж?

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