Какую работу совершает газ в процессе, если ему передано 400 кДж теплоты, и его внут??енняя энергия увеличилась на 300 кДж?

Физика
Какую работу совершает газ в процессе, если ему передано 400 кДж теплоты, и его внут??енняя энергия увеличилась на 300 кДж?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано  Q=400 кДж     ΔU=300 кДж     A- ? A=Q-ΔU=100 кДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите! Решение уравнения аналическим способом |x-4|=-5
Ответить
Геометрия
Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 24 см. На його стороні побудували р??внобедрений трикутник, периметр якого дорівнює 36 см. Знайдіть с...
Ответить
Химия
Расставьте коэффициенты в схемах химических реакций и укажите тип каждой из них: а) AgNO3+Cu --> Cu(NO3)2+Ag; б) P2O5+ H2O --> H3PO4.
Ответить
Русский язык
Выпишите предложения в которых есть обособленные члены
Ответить
Химия
СРОЧНО У сульфатній кислоті розчинили 0.3 моль оксиду елемента E I групи періодичн??ї системи. Одержали 52.2 г солі. Визначте протонне число елем...
Ответить