Какую работу совершает газ в процессе, если ему передано 400 кДж теплоты, и его внут??енняя энергия увеличилась на 300 кДж?
Физика
Какую работу совершает газ в процессе, если ему передано 400 кДж теплоты, и его внут??енняя энергия увеличилась на 300 кДж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Q=400 кДж ΔU=300 кДж A- ? A=Q-ΔU=100 кДж
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