СРОЧНО У сульфатній кислоті розчинили 0.3 моль оксиду елемента E I групи періодичн??ї системи. Одержали 52.2 г солі. Визначте протонне число елемента Е.

Химия

СРОЧНО У сульфатній кислоті розчинили 0.3 моль оксиду елемента E I групи періодичн??ї системи. Одержали 52.2 г солі. Визначте протонне число елемента Е.

Автор: Гость