СРОЧНО У сульфатній кислоті розчинили 0.3 моль оксиду елемента E I групи періодичн??ї системи. Одержали 52.2 г солі. Визначте протонне число елемента Е.
Химия
СРОЧНО У сульфатній кислоті розчинили 0.3 моль оксиду елемента E I групи періодичн??ї системи. Одержали 52.2 г солі. Визначте протонне число елемента Е.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ме2О+Н2SO4=Me2SO4+H2O 1моль 1моль Соотношение оксида и соли по ур-ю 1к1,значит из 0,3 моль оксида обр.0,3 моль соли,что составляет 52,2 г.Найдем молярную массу соли 52,2г----0,3 моль Хг----1моль х=174 М(Ме2SO4)=174, М(Ме)=(174-М(S)-4M(O)):2=39,это Калий,прот.число 19
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