Сколько в слове- гусей, букв и звуков?
Русский язык
Сколько в слове- гусей, букв и звуков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гусей-5букв,5 звуков
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