Складіть речення із фразеологізмами: 1.бабине літо 2. запасти в голову 3.Вести уперед 4.лізти в душу 5.вздовж і впоперек
Українська мова
Складіть речення із фразеологізмами: 1.бабине літо 2. запасти в голову 3.Вести уперед 4.лізти в душу 5.вздовж і впоперек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабине літо вже не за горами.Ці словаслова запали мені в голову.Він намагався мене вести вперед.Не люблю коли лізуть в душу.Вона робила це вздовж і впоперек.
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