Можно ли монахов назвать "воинами"?Именно православных монахов!Пожалуйста, урок у??е завтра, а я не готова!
История
Можно ли монахов назвать "воинами"?Именно православных монахов!Пожалуйста, урок у??е завтра, а я не готова!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет конечно. Священнослужителям убивать нельзя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Математика
Биология
Определите тип ветвления пальма гифена сосна сибирская плаун годичный лиственни??а европейская яблоня лесная липа крупнолистная береза повислая кип...
Физика
Какова длина электромагнитной волны в вакууме,которой соответствует частота кол??баний 10^9 Гц? полный ответ