Можно ли монахов назвать "воинами"?Именно православных монахов!Пожалуйста, урок у??е завтра, а я не готова!

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Можно ли монахов назвать "воинами"?Именно православных монахов!Пожалуйста, урок у??е завтра, а я не готова!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет конечно. Священнослужителям убивать нельзя
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