Можно ли монахов назвать "воинами"?Именно православных монахов!Пожалуйста, урок у??е завтра, а я не готова!

История

Можно ли монахов назвать "воинами"?Именно православных монахов!Пожалуйста, урок у??е завтра, а я не готова!

Автор: Гость