Ребята помогите пожалуйста придумайте предложение со словами:What,who,when,where,why,whose,how,which Помогите..lt;3
Английский язык
Ребята помогите пожалуйста придумайте предложение со словами:What,who,when,where,why,whose,how,which Помогите..lt;3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По отдельности: 1) What are you drinking?/Что ты пьёшь? 2) Who are you?/Кто ты? 3) When you go for a walk?/Когда ты пойдёшь гулять? 4) Where are you now?/Где ты сейчас? 5) Why are you here?/Почему ты здесь? 6) Whose tea do you drink?/Ты пьёшь чей чай? 7) How do you do homework?/Как ты делаешь дом.работу? 8) Which you Do?/Что Вы делаете?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Окружающий мир
Геометрия
Русский язык