Ребята помогите пожалуйста придумайте предложение со словами:What,who,when,where,why,whose,how,which Помогите..lt;3

Английский язык
Ребята помогите пожалуйста придумайте предложение со словами:What,who,when,where,why,whose,how,which Помогите..lt;3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По отдельности: 1) What are you drinking?/Что ты пьёшь?                              2) Who are you?/Кто ты?                              3) When you go for a walk?/Когда ты пойдёшь гулять?                              4) Where are you now?/Где ты сейчас?                              5) Why are you here?/Почему ты здесь?                              6) Whose tea do you drink?/Ты пьёшь чей чай?                              7) How do you do homework?/Как ты делаешь дом.работу?                              8) Which you Do?/Что Вы делаете?
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