Изобрази зрачок глаза при свете (а) и в темноте (б)

Окружающий мир
Изобрази зрачок глаза при свете (а) и в темноте (б)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) зрачек при свете он сужается б) зрачек в темноте рассширяется
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